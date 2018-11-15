Супрун наочно показала "війну" бактерій проти антибіотиків (відео)

Уляна Супрун пояснила, до чого призводить нераціональне використання антибіотиків.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун показала відео від "Платформи" про антибіотики та головну проблему, що стосується стійкості бактерій до них.

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Ролик вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. "Безвідповідальне вживання ліків пацієнтами, неконтрольоване використання антибіотиків у сільському господарстві та готовність лікарів виписувати їх навіть без необхідності та належного контролю прийому пацієнтами — все це приносить непоправну шкоду кожному мешканцю планети", - наголосила Супрун.

Вона зазначила, що еволюція мікробів може продовжуватись безперервно, з нею збільшуватиметься й їхня резистентність до ліків. А нераціональне використання антибіотиків дуже посилює цю проблему.

Раніше Супрун пояснила, що стійкість до антибіотиків (антибіотикорезистентність) розвивається, коли внаслідок застосування антибіотиків бактерія стає нечутливою до антибіотиків.