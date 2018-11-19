У Києві різко зросла кількість захворілих на грип та ГРВІ

Рівень захворюваності у столиці наразі нижчий від епідпорогу на майже 50%.

У Києві збільшується кількість захворілих на грип та ГРВІ: за минулий тиждень зареєстровано 12 тис 789 хворих, що на 8,1% більше, ніж за тиждень перед цим (за 45-й тиждень захворіло 11 тис 828 людей).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Зазначається, що зараз у столиці рівень захворюваності є нижчим епідемічного порогу на 49,5%.

За словами Поворозника, зростання захворюваності спостерігається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

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Зокрема, дорослих захворіло 4033 осіб (зростання на 7,7%), дітей – 8756 (зростання на 8,3%). У структурі захворюваності діти становлять 68,5%, а на попередньому тижні – 68,3%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 17,2%: 3408 випадків, що становить 38,9% від загальної кількості захворілих дітей і 26,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

За інформацією КМДА, до медичних закладів за минулий тиждень (46-й тиждень) епідсезону госпіталізовано 129 осіб, із них 117 – діти.

«З початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у кабінетах для щеплень приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 19 437, із них 4 329 – діти», – додав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 листопада у столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ був нижчим епідемічного порогу на 46,6%.

За 45-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано було 157 осіб, із них 150 – діти.