Українців лякають трьома штамами грипу: кому не можна вакцинуватися

Наразі інтенсивний показник захворюваності на грип серед українців майже на 35% менше за епідемічний поріг.

У новому епідсезоні в Україні циркулюватимуть три штами грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта повідомив сьогодні на брифінгу.

"У епідсезоні 2018-2019 рр в Україні циркулюватимуть три штами грипу: віруси, подібні до A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Singapore/GP1908/2015 (H3N2) та В/Colorado/06/2017. Вони можуть циркулювати одночасно", - зазначив Курпіта.

За його словами, щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких - грип та ГРВІ.

У минулому епідсезоні від грипу померло 7 осіб, жодна з них не була щеплена.

"Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики грипу та попередження його важких ускладнень. Щоб пройти вакцинацію, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря для проходження огляду. Лікар визначить, чи є протипоказання до щеплення та видасть рецепт на придбання вакцини в аптеці. Доставити вакцину до кабінету щеплення необхідно, не порушуючи холодовий ланцюг, в іншому випадку вакцина може втратити свої якості. Спеціальну сумку з холодовим елементом можна отримати під заставу в аптеці, в якій ви купили вакцину", - зазначив він.

Курпіта наголосив, що, в першу чергу, щеплення рекомендоване людям, які входять до груп ризику.

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"Це медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти з хронічними захворюваннями, всі, хто працює в місцях скупчення людей, в тому числі й медійники", - сказав він.

Гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ додав, що всі вакцини при ввезенні в Україну перевіряють Держлікслужба та Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів.

"Протипоказаннями до вакцинації є: гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини, а також компонентів курячого м'яса чи яйця (вакцину отримують шляхом вирощування вірусів грипу в курячому яйці); недостатня вага тіла, що не відповідає віку; гострі захворювання серця, судин, нирок; гострі респіраторні захворювання або інші інфекційні захворювання; період одужання після хвороби; імунодефіцитне захворювання", - підкреслив він.

За словами Курпіти, інтенсивний показник захворюваності на грип серед українців наразі становить 338,9 на 100 тисяч населення, що майже на 34,7% менше епідемічного порогу.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом 350 тис. доз вакцин будуть доставлені до аптеки по всій країні. Українці зможуть придбати вакцину за свій рахунок в аптеці і зробити щеплення в закладі охорони здоров'я.

Найпростіше організму захиститися від вірусів грипу В і С. Ці види грипу менше змінюються, тому до них в організмі виробляється імунітет, до цих типів належить прогнозований на епідсезон 2018-19 вірус В/Colorado/06/2017.

Інакша справа з грипом, що викликається постійно мутуючими вірусами типу А, - це віруси, подібні до A/Michigan/45/2015 (H1N1) та A/Singapore/GP1908/2015 (H3N2). Грип типу А найнебезпечніший, тому що ним хворіють і люди, і тварини. Відповідно, заразитися ним досить просто, причому не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й торкаючись речей, на які потрапили віруси. Крім того, віруси типу А постійно мутують та кожного сезону мають різну форму.