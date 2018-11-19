«Укрлендфармінг» Бахматюка допоміг Інституту педіатрії з обладнанням для порятунку новонароджених

Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка оплатив вартість обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекологі, яке рятує життя новонароджених і недоношених малюків.

Апарат для штучної вентиляції легень тепер працює для допомоги немовлятам, які приїжджають до Києва із своїми батьками з усіх куточків України, повідомляє Обозреватель.

Інституту педіатрії, акушерства та гінекології - єдиний в Україні медзаклад, відділення педіатрії та акушерства якого спеціалізується на порятунку новонароджених і недоношених дітей. Сучасне обладнання, яке виконує функції штучної вентиляції легень, імітації високочастотного дихання та адаптації до самостійного дихання немовлят - життєвонеобхідне. Аби придбати мультифункціональний неонатально-педіатричний апарат, головний лікар інституту педіатрії, акушерства та гінекології Любов Слєпова звернулась за допомогою до Благодійного Фонду "Справедливість". Фонд оголосив акцію "Допоможи дитині дихати” і зібрав близько 300 тисяч гривень протягом року, але за цей час кінцева вартість обладнання зросла до майже 1-го мільйона гривень.

Тим часом обладнання вже було поставлене для апробації до Інституту. Більш того, тільки за місяць штучну вентиляцію отримало четверо діток. Повернути постачальнику апарат, до якого підключена дитина, означало б зупинити її дихання, а отже зупинити її життя. Вийти з скрутної ситуації медикам і благодійному фонду допоміг найбільший агрохолдинг України «Укрлендфармінг». Придбання апарату для штучної вентиляції легень - лише один з багатьох підтриманих соціально-відповідальним бізнесом проектів. Зараз апарат рятує життя маленького Богданчика Ольшевського. Він з’явився на світ на 29 тижні вагітності, з діагнозом вродженої кишкової непрохідності. Після операції малюк вижив завдяки цьому апарату штучного дихання. А кошти, попередньо зібрані благодійним фондом, перенаправлені на придбання обладнання для діагностичного обстеження новонароджених, які знаходяться в критичному стані.

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, що управляє більш ніж 300 підприємствами в 600 населених пунктах України. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка управляють найбільшим в країні банком родючої чорноземної землі площею понад 600 тис. га. Підприємства Групи компаній «Укрлендфармінг» є одними з найбільших платників податків в Україні і реалізують десятки соціальних проектів по всій Україні.