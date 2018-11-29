Дієтологи радять їсти у холодну погоду споконвічно український продукт (відео)
15:31, 29 листопада 2018Країна
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Про користь сала слідом за Супрун розповіли дієтологи.
Дієтологи у зв'язку з приходом холодів в Україну радять тепло одягатися і снідати салом.
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Про користь сала у соцмережі написала в. о голови МОЗ Уляна Супрун. Їй вже передають подяку продавці сала, тому що покупців після її посту стало більше.
Дієтологи кажуть, що сало допомагає зігрітися в холодну погоду. Але можна його їсти два-три шматочки на день - 20-30 грамів, але тільки свіжого, не замороженого.
Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як їсти сало з максимальною користю для здоров'я.
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