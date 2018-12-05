Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні росте, протягом тижня помер один хворий – МОЗ

Порівняно з минулим звітним тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно.

Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч українців, показники захворюваності наближаються до епідеміологічного порогу. В період з 26 листопада по 2 грудня одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції (ГРВІ).

Читайте такожДо країни вже прийшов грип та інші інфекції: українцям дали поради щодо боротьби із захворюваннями

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я. Зазначається, що летальних випадків від грипу наразі не зареєстровано.

Повідомляється, що протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ за наявними даними становить 508,5 на 100 тисяч населення. Це лише на 2% менше епідемічного порогу по Україні.

В той же час, у країні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, відзначається спорадичне географічне поширення грипу. З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 117 159 людей.