Супрун пояснила українцям, чи шкідливо сидіти "нога на ногу"

Від схрещування ніг час від часу шкоди вашому організму не буде, запевняє Супрун.

Є кілька досліджень, які вказують, що перехрещення ніг під час сидіння має певний вплив на здоров'я.

Про це в.о. глави МОЗ Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, поза "нога на ногу" може викликати незначне підвищення тиску.

"Тож для людей з нормальним тиском сидіння з перехрещеними ногами не матиме серйозних наслідків. Натомість, якщо у вас є проблеми з тиском, краще уникати тривалого сидіння в позиції з перехрещеними ногами", - розповіла Супрун.

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А от якщо ж ви полюбляєте схрещувати ноги в ділянці гомілок — спокійно продовжуйте, це підвищення тиску не викликає.

Щодо варикозу вен через сидіння "нога на ногу", то це міф. Точніше, коли йдеться про цю хворобу, то треба розглядати тривале сидіння чи стояння в одній позі загалом, а не лише зі схрещеними ногами, наголосила в.о. глави МОЗ.

Крім того, тривале сидіння з перехрещеними ногами може також негативно впливати на поставу. В одному з досліджень визначено, що сидіння в такій позиції понад три години на добу може спричинити надмірний нахил корпусу вперед та округлення плечей.

"Отже, від схрещування ніг час від часу шкоди вашому організму не буде. Однак ви її обов'язково відчуєте, якщо любите сидіти довго, ведете малорухливий спосіб життя та збираєтеся продовжувати в такому ж темпі", - підсумувала Супрун.

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