Українські медики і айтішники створили мобільний додаток для спілкування лікарів і пацієнтів

В Україні команда медиків і айтішників створила додаток для онлайн-спілкування лікарів і пацієнтів.

В Україні розробили цифровий медичний сервіс для онлайн-спілкування та консультування пацієнтів. Рішення презентували в рамках форуму «Цифрова медицина в Україні», який пройшов у HUB 4.0.

Сервіс включає в себе два продукти - мобільний додаток LEKARIS.com і цифрове телебачення LEKARIS.tv. Ідея проекту з'явилася влітку 2017 року у HUB 4.0. Продукт розробила українська компанія «Сучасні медичні сервіси», в якій окрім IT-фахівців працює велика команда кваліфікованих лікарів. «Скільки часу ми проводимо в телефонних розмовах з лікарями? Ми, особливо батьки маленьких дітей, дзвонимо в будь-який час, тому що потребуємо допомоги або поради. Інший бік питання - лікарі витрачають свій час і не заробляють на цьому. LEKARIS вирішує цю проблему, і я радий разом з командою бути причетним до його створення», - заявив бізнесмен, інвестор HUB 4.0 Валерій Омельченко.

Мета програми - зробити кваліфіковану медичну допомогу комфортною і доступною як для пацієнтів, так і для лікарів. З допомогою сервісу користувач може знайти лікаря потрібної спеціалізації, проконсультуватися онлайн або записатися на прийом у кілька кліків. Зі свого боку лікар може відповідати на питання у форматі листування або аудіозв'язку. Графік роботи та вартість послуг при цьому встановлюються індивідуально кожним лікарем. Додаток безкоштовний, пацієнт платить тільки за консультацію - сервіс автоматично перерахує потрібну суму на рахунок лікаря. Вибрати фахівця допоможуть оцінки і відгуки про роботу лікаря інших користувачів. «До створення сервісу нас спонукала повага до часу - як лікаря, так і пацієнта. Час цифрової медицини настав, і люди до неї вже готові. За дослідженням, 75% консультацій можна проводити дистанційно, не жертвуючи при цьому ефективністю», - повідомив керівник проекту, лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Олександр Пхакадзе.

Додаток LEKARIS.com підходить як для планових, так і екстрених консультацій. З його допомогою пацієнт може отримати альтернативну думку фахівця або якісніше підготуватися до оффлайн прийому - дізнатися, чи потрібні попередні аналізи чи обстеження. «Переваги для лікарів - систематизація прийому (додаток дозволяє встановити робочі години, і відмовитися від екстрених викликів), легальний додатковий заробіток, розширення бази пацієнтів. Лікарі також можуть обмінюватися знаннями з колегами, публікувати авторські матеріали», - додала глава медичної експертної ради LEKARIS Марія Єгорова.

Додаток доступний для iOS і Android. На сьогодні в ньому зареєстровано 100 лікарів та більше 800 пацієнтів. При розробці сервісу автори ставили завдання зробити його доступним для жителів віддалених райцентрів і міст. Тому комунікація з лікарем здійснюється за GSM-зв'язком, підключення до інтернету необхідно тільки під час запису на «живий» прийом. «Щоб отримати консультацію користувачу досить мати тільки смартфон і GSM-покриття з особливим запитом можна також використовувати дротяний телефон. Сервіс відповідає найсуворішим європейським правилам з захисту, зберігання і передачі даних. Ми ставимося до цього дуже серйозно, маємо як власні технологічні рішення - ноу-хау, так і природно використовуємо найбільш передові досягнення в цій галузі. Сервери знаходяться в Україні на наших майданчиках», - заявив співзасновник проекту Сергій Черськой.

Другий продукт розробників - цифрове інтерактивне телебачення LEKARIS.tv. Це спеціалізований освітній канал для лікарів і всіх, хто цікавиться медициною і здоров'ям. Автори обіцяють унікальний відеоконтент, включаючи трансляції симпозіумів, найбільших медичних конференцій, розбори клінічних випадків, огляд трендів цифрової медицини, рекомендації з діагностики, лікування і профілактики захворювань.