У відпустку потрібно йти кожні два місяці

Щоб робота не з`їдала здоров`я, невелику відпустку треба брати ... кожні 62 дні. До такого висновку прийшли експерти компанії Post Office Trave Insurance.

Згідно їх дослідженню, 23% працівників «згорають на роботі», тому що їм не вистачає відпочинку. Професор університету Ланкастера Кері Купер вважає, що люди, які відмовляються від відпустки, стають дратівливими і агресивними, у них знижується імунітет і виникають проблеми зі сном. Як наслідок, користі від такого працівника на роботі не дуже багато. Він не здатний генерувати нові ідеї і навіть в звичайних процедурах припускається помилок.

У більшості країн працівникові дозволена тільки одна відпустка в рік, хоча медики вважають, що цього мало. Перерву на тиждень-два треба робити кожні півроку. І це за умови, що вони мають повноцінний відпочинок у вихідні. Учені порахували, що офісні працівники відпочивають від роботи в кращому разі добу: від думок про роботу вони відволікаються тільки до обіду у суботу, а після обіду в неділю вже починають думати про наступний робочий тиждень.

mediczona.ru