Допомогу Фонду Ріната Ахметова отримали 505 медустанов в 203 населених пунктах.

Завдяки взаємодії влади, бізнесу та благодійних організацій Україна змогла протистояти епідемії коронавірусу. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказала Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова. Як приклад вона навела проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні».

"Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу країні та виділив понад 300 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Це найбільша, системна і безпрецедентна за масштабами приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом. Фонд Ріната Ахметова взяв на себе досить серйозний фронт робіт. Ми позначили кілька основних напрямів, і з самого початку це були засоби індивідуального захисту для медиків. Це було пріоритетним, тому що такі, здавалося, базові речі різко стали дефіцитом. Наступним етапом стали експрес-тести. І на цьому напрямі ми дуже тісно співпрацювали з МОЗ", - заявила Наталія Ємченко.

За її словами, допомогу Фонду Ріната Ахметова отримали 505 медустанов в 203 населених пунктах. Державним лікарням передано більше 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту. Також медики отримали від Фонду 337 ​​тисяч експрес-тестів, 1044 одиниці медичного та лабораторного обладнання. Але найголовніше завдання була попереду – закупити за кордоном і доставити в країну понад 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легенів. В той момент саме апаратів ШВЛ українська медицина потребувала найбільше.

"Незважаючи на дефіцит високотехнологічного медичного обладнання в світі, Фонд Ріната Ахметова зумів закупити і привезти його в Україну. Більш ніж 200 апаратів штучної вентиляції легенів, понад 150 кисневих концентраторів рятують життя людей по всій країні", – додала Наталія Ємченко.

З її словами погодився Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України.

"Згадаймо, де ми були майже рік тому. Держава не була готова на той момент з точки зору системи протидії епідемії коронавірусу. Не було обладнання, технологій, необхідних знань. Але зараз ситуація під контролем. Україна готова до викликів, які отримали рік тому", – сказав Олексій Чернишов.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що саме слово «пандемія» говорить про те, що жодна країна в світі не в змозі самостійно впоратися з тим викликом, який є сьогодні.

"Тому наша сила і шанс перемогти полягає винятково в єдності. В об'єднанні Офісу Президента, уряду, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, голів обласних державних адміністрацій, представників бізнесу, які відразу підставили плече. Саме це дозволяє справлятися з викликами, які існують на сьогоднішній день", – підкреслив Віктор Ляшко.

Проєкт Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID-19 в Україні» – це не тільки устаткування і витратні матеріали для державних лікарень. Це і соціальні акції, і освітні проєкти для лікарів, школярів і вчителів. Медиків Фонд у співпраці з МОЗ навчав роботі на апаратах ШВЛ, розповідав під час вебінарів про останні методи лікування COVID-19. Учасниками конференцій стали понад 2000 лікарів з усієї країни. Відеопроєкт «COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів» допоміг лікарям відділень інтенсивної терапії освоїти апарати ШВЛ, які постачав Фонд Ріната Ахметова.

Для вчителів Фонд у партнерстві з Мінцифри випустив серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Він допоміг педагогам адаптуватися до дистанційної освіти.

Для дітей, переведених на онлайн-навчання, був запущений серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участю зірок спорту». Ведучими проєкту стали гравці футбольного клубу «Шахтар» і національної збірної України Андрій Пятов і Сергій Кривцов, які мотивували дітей займатися спортом в домашніх умовах і показували, які вправи найбільш корисні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН