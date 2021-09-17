Заклади не дотримали вимоги й не досягли 80% вакцинованих у колективі.

На Київщині 535 закладів освіти продовжать роботу, коли область переведуть до "жовтої" зони епідемічної небезпеки, ще 720 – під питанням, оскільки вони не дотримали вимоги й не досягли 80% вакцинованих у колективі.

Про це зазначив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує прес-служба ОДА.

"Кількість хворих зростає надзвичайно швидко. І ми не можемо наражати дітей на небезпеку. Саме тому прийнято жорстке, але справедливе рішення – у регіоні працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де вакцинувались понад 80% освітян. Це єдиний критерій для шкіл, садочків, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університетів. Підкреслю, що питання стоїть ребром – вони або проводять повноцінне навчання офлайн, або зачиняються взагалі. Ми створили всі умови, щоб люди могли отримати вакцини швидко. І я вдячний, що понад півтисячі закладів освіти Київщини поставились до цього відповідально. У решти ще є час, щоб ситуацію виправити", – акцентував Володін.

Якщо говорити суто про школи, то поки що 306 мають більше 80% вакцинованих у колективі. У 41 школі щеплення отримали 100% працівників. Усього ж у регіоні закладів загальної середньої освіти нараховано 648.

Читайте такожУ МОЗ назвали причини зростання захворюваності на COVID-19 в УкраїніНайвищі показники вакцинації – у Білоцерківському та Бориспільському районах. Загалом у 15 громадах всі без винятку заклади мають відсоток вакцинації понад 80.

В ОДА також зазначили. що 7911 педагогів регіону вже отримали по одній дозі вакцини проти COVID, а 27 538 пройшли повний курс вакцинації.

Карантинні обмеження в Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції ("жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати.

Автор: Леся Лещенко