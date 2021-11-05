За цей рік показник складає лише 58% і він є нижчим за минулорічний період.

У Міністерстві охорони здоров’я констатують зниження в умовах пандемії COVID-19 числа дітей, що отримали щеплення БЦЖ - вакциною проти туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу зав. відділу координації програм діагностики та лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яна Терлеєва.

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"На сьогодні за даними статистики 9-ти місяців ми відмічаємо, що повною мірою не всі діти отримали вакцинацію під час перебування в пологому будинку чи після виписки. І практично охоплення складає десь на рівні 58%. Це навіть менше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказала вона.

Терлеєва закликала зберегти найменших українців і забезпечити дітям вакцинацію.

"Вакцинація БЦЖ є абсолютно необхідною для того, щоб захистити дітей від розвитку генералізованих або важких форм туберкульозу, які в такому малому віці дуже часто призводять до досить важких наслідків або навіть до летальних випадків", - наголосила вона.

Терлеєва закликала батьків, якщо ті пропустили з якихось причин БЦЖ, звернутися до свого педіатра щодо проведення вакцинації та подальшого спостереження за дитиною.

Раніше, як писав УНІАН, науковці з'ясували, чи допомагає БЦЖ побороти коронавірус. Дослідження стосується тільки можливості БЦЖ захищати від зараження COVID-19. Воно не оцінює вплив цього щеплення на тяжкість перебігу хвороби.

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Автор: Інна Андаліцька