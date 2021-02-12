В Україні можуть з'явитися нові хвороби через глобальне потепління. Зокрема, з південних країн може перебратися малярія.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну і світ".
У Міністерстві захисту навколишнього середовища прогнозують, що також може з'явитися енцефалітний кліщ.
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"Слід очікувати і таких небажаних гостей, як малярія та інші інфекційні захворювання. Також зміни флори і фауни, які не притаманні нашій країні", - розповів очільник Міністерства Роман Абрамовський.
За його словами, зараз неможливо спрогнозувати, як це вплине на українців.
Малярія - смертельна хвороба, яку викликають найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє в організм людини через укус комара.
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