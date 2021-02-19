Так чоловіка і вдалося благополучно госпіталізувати до Гощанської центральної районної лікарні.

Фельдшер швидкої допомоги в Рівненській області 2 кілометри ніс пацієнта на спині, тому що машина не могла під'їхати до нього через замети.

Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.

У середу, 17 лютого, в 47-річного чоловіка з села Воронів почалися судоми на тлі ДЦП. Йому викликали швидку, але машина не змогла під'їхати до будинку через снігові замети.

"На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги. Однак через снігові замети, карета "швидкої допомоги" не могла проїхати за вказаною адресою", - розповіли лікарі.

Фельдшер бригади Тучинського пункту Степан Вознюк взяв ліки і вирушив до пацієнта пішки, а після огляду дійшов висновку, що його потрібно доставити до лікарні.

Оскільки машина була далеко, він взяв пацієнта на спину і 2 кілометри йшов до неї пішки. Зараз пацієнт перебуває в Гощанській центральній районній лікарні.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги висловили щиру подяку Степану Вознюку за професіоналізм і небайдужість

"Пишаємося нашими співробітниками екстреної медичної допомоги!" - відзначили в центрі.

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Автор: УНІАН