"Оберіг" — лікувальний заклад широкого профілю, що допомагає населенню в боротьбі із захворюваннями 21 століття. Компанія надає послуги як для дорослих пацієнтів, так для дітей. Клініка має досить великий діагностичний центр, оснащений новітньою апаратурою.

Про клініку

Історія багатопрофільної клініки «Оберіг» налічує зовсім небагато років — працювати вона почала у 2008 році. Проте, за цей період її співробітники довели те, що з ключовим запитом щодо високоспеціалізованої медичної допомоги дорослим і дітям вони справляються на відмінно. Ефективна команда фахівців своєї справи, що налічує понад 600 співробітників, забезпечує розумну медичну допомогу, яка передбачає такі особливості:

обґрунтована ціна на кожну медпослугу, що не передбачає призначення зайвих і малоефективних препаратів;

удосконалення навичок і навчання всього персоналу на постійній основі, що дає можливість лікарям перебувати в курсі останніх віянь у медицині;

чесність, відкритість і прозорість – саме ці фактори обумовлює бажання пацієнтів проходити обстеження і лікуватися тільки в багатопрофільній клініці «Оберіг»;

команда, яка гармонійно працює, — персонал клініки підібраний відповідно до усіх вимог надання якісної медичної допомоги;

безпека і конфіденційність – дані про пацієнтів надійно захищені від третіх осіб і гарантовані кожним учасником лікувального процесу.

Структура клініки

Будучи, по суті, лікувальним закладом широкого профілю, компанія робить упор на допомогу населенню у боротьбі із захворюваннями 21 століття. Підтримка надається в різних напрямках, згідно з переліком основних центрів діагностики та лікування, знайти й ознайомитися з яким можна прямо на сторінці сайту. Компанія надає послуги як для дорослих пацієнтів, так і дітям.

У клініці надається повний перелік послуг щодо онкохвороб, проводяться оперативні втручання за допомогою високоякісного обладнання Siemens, Varian. У список операцій включені, в тому числі, й трансплантологія нирок і печінки.

Команда професіоналів «Оберіг»

Справитися з недугами допомагають лікарі високої кваліфікації, серед яких:

5 докторів медичних наук;

22 кандидати медичних наук;

11 заслужених лікарів України;

2 заслужених працівники охорони здоров'я.

Фахівці клініки працюють, у першу чергу, не для того, щоб заробляти, а для того, щоб допомагати людям у розв'язанні їхніх проблем.

Дотримуючись принципу постійного розвитку і модернізації, влітку 2020 року в клініці був зведений новий корпус, що дозволяє впроваджувати інноваційні напрямки в лікувальну діяльність компанії у сфері трансплантології та хіміотерапії. Зараз структура закладу передбачає наступний формат:

148 місць для пацієнтів у 6 стаціонарних відділеннях;

16 місць для проведення інтенсивної терапії;

17 місць денного стаціонару;

6 операційних;

понад 50 клініко-консультативних кабінетів;

власна лабораторія.

Крім того, клініка має досить великий діагностичний центр, оснащений новітньою апаратурою. У розпорядженні фахівців — 2 нових апарати МРТ (1,5 і 3 Тесла), 3 нових КТ, 16 апаратів УЗД, серед яких 6 — експертного рівня, мамограф з томосинтезом, інше.

Чому саме багатопрофільна клініка "Оберіг"?

Початкова мета компанії — кардинально змінити уявлення про вітчизняну медицину. Для реалізації своєї місії керівництво клініки прийняло за основу європейську модель надання якісних медичних послуг на високому рівні. Тому пацієнти закладу:

можуть отримати своєчасну допомогу, звернувшись за єдиним номером;

не бояться звертатися до лікарів;

за будь-яких обставин розраховують на дотримання всіх своїх прав, врахування особистих потреб, чесність і професіоналізм;

отримують щиру турботу про здоров'я з боку всього персоналу.

Звертаючись по допомогу в "Оберіг", можна бути впевненим в тому, що саме тут створені всі умови для комфортного й ефективного лікування.

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Автор: УНІАН