Він розповів, що при роботі в ковідному відділенні протягом чотирьох годин лікар пітніє і маска стає вологою, тоді в ній дихати стає важко.

Якщо звичайну медичну маску змінювати кожні 3-4 години, то в ній не буде важко дихати.

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"Мені важко сказати, чому в масці дихати важко. Ми увесь робочий день дихаємо в масці. Перебуваючи на роботі, перебуваючи в громадських місцях. Я не можу сказати, що це важко", - зазначив лікар.

Він розповів, що при роботі в ковідному відділенні протягом чотирьох годин лікар пітніє і маска стає вологою, тоді в ній дихати стає важко.

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Автор: Ірина Погоріла