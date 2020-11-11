Якщо звичайну медичну маску змінювати кожні 3-4 години, то в ній не буде важко дихати.
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"Мені важко сказати, чому в масці дихати важко. Ми увесь робочий день дихаємо в масці. Перебуваючи на роботі, перебуваючи в громадських місцях. Я не можу сказати, що це важко", - зазначив лікар.
Він розповів, що при роботі в ковідному відділенні протягом чотирьох годин лікар пітніє і маска стає вологою, тоді в ній дихати стає важко.
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