Такі правила, які почнуть діяти не пізніше середини листопада, стосуватимуться і народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 279 з 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою встановлюється, що на період карантину допуск до приміщень адмінбудівель ВР народних депутатів, працівників Апарату ВР, працівників держпідприємств та установ, що забезпечують діяльність ВР, помічників-консультантів нардепів, членів уряду, представників центральних органів виконавчої влади, посадових осіб інших органів держвлади та представників органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, фахівців-практиків чи представників громадськості та інших осіб, а також представників засобів масової інформації дозволяється за наявності одного з кількох можливих документів.

Так, це може бути документ, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 (для повнолітніх осіб).

Читайте такожСправу проти екс-голови правління "Укрексімбанку" Мецгера передали до судуТакож таким документом може бути іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Ще один варіант - негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред'явлення документа, або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред'явлення документа.

Крім того, це може бути довідка про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред'явлення документа.

Два останні варіанти стосуються і осіб від 7 років.

Апарат ВР має забезпечити обладнання постів охорони, через які здійснюється допуск осіб до адмінбудівель ВР, відповідними технічними засобами для виконання умов допуску, а також облаштування в адмінбудівлях ВР пунктів вакцинації проти COVID-19 для щеплення бажаючих у тижні, відведені для пленарних засідань парламенту.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім положень щодо умов допуску за визначеними документами, які набирають чинності після виконання Апаратом ВР покладених на нього постановою зобов'язань, але не пізніше 15 листопада.

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Автор: Таня Поляковська