За словами працівників готелю виявилося, що жінка, яка винаймає номер, вночі йде працювати, і залишає самого 6-річного сина.

Залишався один без догляду, а згодом з'ясувалося, що в нього ще й COVID-19. У львівcьку лікарню "Охматдит" забрали 6-річного хлопчика, про якого повідомили працівники готелю.

Як ідеться у сюжеті ТСН, спочатку вони зателефонували в поліцію і розповіли про неналежні умови утримання дитини. За словами працівників готелю виявилося, що жінка, яка винаймає номер, вночі йде працювати, і залишає самого 6-річного сина. Часто дитина була голодна, готельєри підгодовували його, а кожного разу бачили у номері безлад.

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Коли копи приїхали на виклик, застали 24-річну матір після перепою. Дитину забрали і планували помістити у притулок, але після огляду з'ясувалося - в хлопчика COVID-19. Його терміново доправили до "Охматдит".

Нагадаємо, раніше головлікар львівського ОХМАТДИТу Олександра Бурда в інтерв'ю УНІАН заявляла, що коронавірус "молодшає", діти переходять в категорію найбільш незахищених.

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Автор: Вікторія Гордієнко