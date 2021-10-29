Лікар вказав, що ситуація може погіршитися через похолодання.

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів й варто очікувати великий стрибок захворюваності, як тільки різко похолодає. В Україні ховатимуть від 200 до 500 осіб на день вже найближчими місяцями.

Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, ситуація може покращитися після новорічних канікул, а наступні хвилі не будуть такими важкими, тому що буде більше щеплених та людей, які вже перехворіли.

Читайте такожКомаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію й озвучивши сумний висновок"Але наслідки всього цього ми будемо відчувати дуже довго - все, що за цей час медицина не долікувала, не дооперувала, прогавила, все, що накопичилося за ці роки. Валом повалять два роки нелікована онкологія, неоперовані виразки, купа запущених депресій, панічних розладів, купа дітей з важким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси – це все на тлі обвалу психіатричної допомоги. До цього треба готуватися вже зараз. Вже зараз кожному сімейному лікарю треба давати протоколи лікування депресій та синдрому панічних розладів", - пояснив Комаровський.

При цьому він вказав, що для вирішення таких стратегічних завдань й повинні збирати РНБО, тому що головне - діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю і медицина.

Як раніше повідомляв УНІАН, питання про вакцинацію від коронавірусу стоїть в Україні дуже гостро і навіть звучать ідеї про примус до щеплень. Відомий український лікар Євген Комаровський висловився щодо примусової вакцинації.

Автор: Анастасія Горбачова