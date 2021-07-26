Начальник головного столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан вважає, що штам коронавірусу "Дельта" вже циркулює в Україні два місяці, однак просто не виявлявся.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький переконаний, що до нової хвилі COVID-19 в Україні залишилось не більше місяця.

Про це Радуцький повідомив у Facebook.

"До нової хвилі, за всіма прогнозами, залишається не більше місяця. Цей час потрібно витратити максимально ефективно", - заявив він.

За словами депутата, минулими вихідними в Україні зробили 134 тис. щеплень. Це новий рекорд - на 50% більше, ніж тиждень тому, за суботу-неділю 17 та 18 липня. Темпи вакцинації зростають на очах. Стрімко наближаємось до 5 млн проведених щеплень.

"Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень. Як і обіцяв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко", - заявив він.

Водночас, за словами Радуцького, на загальному тлі зростання темпів вакцинації ситуація по регіонах нерівномірна. Деякі області за кількістю повністю вакцинованих на тисячу мешканців вдвічі випереджають інші.

У лідерах вакцинації від COVID-19 Київ та Київщина, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Миколаївська області. Майже вдвічі менше зроблено щеплень в Одеській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Луганській областях.

"Хочу спитати керівництво Івано-Франківська: восени плануєте знову протестувати проти запровадження жорсткого карантину та звинувачувати київську владу?" - пише він.

Парламентар відзначив, що у країні є достатній обсяг вакцин, вакцинація доступна всім категоріям населення, до кінця літа очікуємо ще 13 мільйонів доз. Тепер все залежить від бажання місцевої влади. Відкривайте додаткові Центри вакцинації, посилюйте роботу з керівництвом підприємств, населенням.

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Разом з тим начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що чергова хвиля COVID-19 в Україні може виникнути наприкінці серпня – початку вересня.

"Дійсно, третя хвиля буде в нас, коли всі повернуться з відпочинку, з канікул – це буде кінець серпня – початок вересня", - сказав він.

При цьому Рубан повідомив, в Олександрівській лікарні є тести для діагностики штаму "Дельта". Водночас Рубан додав, що усі штами коронавірусу потрібно підтверджувати в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, і зараз цей процес триває.

"З епідеміологічної точки зору зараз можна сказати, що вже два місяці в Україні повинен циркулювати "Дельта"-збудник у зв’язку з тим, що міграційні процеси дуже високі. З азійських країн, де вирує даний збудник, люди до нас приїжджають – тому можна сказати, що у нас він є, але не діагностований", - додав Рубан.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, штам коронавірусу “Дельта”, що є агресивнішим за інші відомі варіанти, вже виявили у 111 країнах.

22 липня у 6 пацієнтів столичної Олександрівської лікарні первинним тестуванням було виявлено інфікування штамом "Дельта". Біоматеріали передали для підтвердження у Київський лабораторний центр МОЗ.

24 липня на Львівщині було підтверджено три випадки COVID-19, викликані штамом "Дельта".

Заступник глави МОЗ - головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що через поширення штаму "Дельта" Україна восени знову потрапить до так званої "червоної зони" епіднебезпеки.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 213 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн 248,6 тис. осіб, померли – більш як 52,8 тис.

Автор: Костянтин Гончаров