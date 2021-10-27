Цього року економіка України має вирости на 3,5%.

Кабінет міністрів не планує запроваджувати локдаун в Україні через погіршення епідемічної ситуації з поширенням COVID-19, щоб не сповільнити темпи зростання вітчизняної економіки.

Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо запроваджувати локдаун, ми не хочемо запроваджувати локдаун, тому що наша економіка набирає оборотів, і локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток, на зростання ВВП. Ми очікуємо цього року щонайменше 3,5% зростання ВВП. Хотілось мати 4%, але енергетична криза, четверта хвиля пандемії, звичайно, впливають на економіку", - сказав він.

Читайте такожЗеленський призначив нового голову Херсонської ОДАЯк повідомляв УНІАН, минулого тижня прем’єр Шмигаль вже заявляв, що Кабінет міністрів не планує вводити локдаун по всій країні через погіршення епідемічної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

Раніше Національний банк з огляду на триваліший та суттєвіший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ знизив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.

Автор: Дмитро Шварц