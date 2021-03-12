За тиждень захворіли понад 10,7 тис. дорослих та понад 7 тис. дітей.

У Києві на 20% зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у порівнянні з попереднім тижнем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожУ Києві збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ

"Хочу зазначити, що і надалі збільшується в Києві кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в столиці зареєстрували майже 18 тис. хворих. Це на 20% більше у порівнянні з попереднім тижнем", - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли понад 10,7 тис. дорослих та понад 7 тис. дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку. До медзакладів госпіталізували 719 хворих, з них – 37 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Кличко заявив, що у столиці збільшується кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, було зареєстровано протягом тижня 15 тис. хворих, із них 8,5 тис. - дорослі та понад 6 тис. - діти.

Грип в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька