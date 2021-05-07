Індійський штам коронавірусу, який є більш небезпечним за інші, скоро з’явиться в Україні.
Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований зокрема в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з’явиться і в Україні так, як це було з британським штамом або з південноафриканським», - сказав він.
За словами міністра, індійський штам досить важкий і вражає молоде населення.
Читайте такожСтепанов назвав кількість вакцин від COVID-19, яка потрібна Україні до кінця року
«Він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема і шлунку, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно», - сказав він.
За словами міністра, наразі невідомо, які ще можуть відбутися мутації коронавірусу, тому треба готуватися до найгіршого.
«Ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися», - сказав він.
Коронавірусна криза в Індії
- В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових заражень коронавірусом. У четвер, 6 травня, COVID-19 виявили у 414 188 осіб.
- В індійських мегаполісах ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації та більш заразними штамами вірусу.
- Експерти бояться, що катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здається.
- Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.
- Лідер індійської опозиції Рахул Ганді зажадав, щоб уряд терміново вакцинував всю країну для приборкання другої хвилі епідемії коронавірусу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram