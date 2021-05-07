За словами міністра, індійський штам досить важкий і вражає молоде населення.

Індійський штам коронавірусу, який є більш небезпечним за інші, скоро з’явиться в Україні.

Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований зокрема в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з’явиться і в Україні так, як це було з британським штамом або з південноафриканським», - сказав він.

За словами міністра, індійський штам досить важкий і вражає молоде населення.

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«Він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема і шлунку, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно», - сказав він.

За словами міністра, наразі невідомо, які ще можуть відбутися мутації коронавірусу, тому треба готуватися до найгіршого.

«Ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися», - сказав він.

Коронавірусна криза в Індії

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Автор: Денис Прядко