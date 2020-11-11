За його словами, херсонці, починаючи з минулого тижня, не мовчать та перекривають вулиці, аби тільки на них звернула увагу влада.

Кандидат у мери Херсона Володимир Сальдо заявив, що запровадження карантину вихідного дня в Україні негативно вплине як на херсонський бізнес, так і на місцевий бюджет.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Що несе більшу загрозу: економічна розруха чи небезпека захворювання на коронавірус? Тут на це питання треба шукати відповідь. Зараз у людей існує чітке уявлення жорсткого карантину після того, як його запровадили цієї весни. Все ж таки українці дійшли висновку, що більшу загрозу несе зупинка ділової активності та економічної діяльності. У наших громадян немає такого запасу міцності, як у Європі, де реалізовано проєкт локдауна вихідного дня», – підкреслив Сальдо.

За його словами, херсонці, починаючи з минулого тижня, не мовчать та перекривають вулиці, аби тільки на них звернула увагу влада.

«Жителі Херсона, як і більшість українців, проти карантину вихідного дня. До того ж через карантин вихідного дня постраждає як херсонський бізнес, так і місцевий бюджет. Через децентралізацію кошти, які повинні були надходити до місцевого бюджету, не надходитимуть туди», – наголосив екснардеп.

Володимир Сальдо розповів, що сьогодні херсонці вийшли до обласної державної адміністрації з вимогою не застосовувати такі жорсткі заходи, які потягнуть за собою зупинку роботи бізнесу у вихідні.

«Тому що великий сектор малого та середнього бізнесу якраз працює на задоволення потреб громадян саме у суботу та неділю. Наприклад, у Херсоні на 13 ринків та 4 ринкових містечка працює 20 тисяч людей. Якщо зараз їхня робота зупиниться, то багато працівників не отримуватимуть зарплату, а підприємці будуть змушені звільняти їх. З одного боку, відповідно до закону вони несуть за це відповідальність, а з іншого – їм буде просто нічим платити. Тому бізнес не проти заходів щодо профілактики нерозповсюдження коронавірусної хвороби, він за ті заходи, які дозволять йому залишитися на плаву», – резюмував кандидат у мери Херсона.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН