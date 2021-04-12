В Україні Великдень буде 2 травня. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які обмеження варто очікувати на свято.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі РБК-Україна повідомив, що в питанні проведення Великодніх свят належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення.
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Зараз для церков і храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Великодня, каже головний санлікар.
"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був минулого року", - сказав Ляшко.
За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат і перелік обмежень на свята в МОЗ очікують напрацювати протягом тижня. Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
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