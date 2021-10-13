Карантинні зміни стосуватимуться роботи освітніх, культурних закладів, спортзалів та сфери торгівлі.

У Львові з 18 жовтня суттєво посилюють карантинні заходи, запроваджені для боротьби з поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий, відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС.

За його словами, з 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами. Зокрема, усі школярі міста йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це стосується й позашкільних закладів, музичних шкіл та дозвілля.

Також заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до початку заходу.

За інформацією посадовця, театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць. Народні доми, гуртки та секції не працюватимуть, бібліотеки – лише на видачу книг.

"Промислові, продовольчі ринки і магазини, торговельні центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ", – розповів Садовий.

Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00 за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком.

"Якщо за два тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом", – наголосив мер.

Він додав, що спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість – не більше 50%.

"Готелі та хостели працюють лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту", – підкреслив Садовий.

Автор: Світлана Макринська