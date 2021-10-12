На Одещині створять спеціальні мобільні групи, їхню роботу фіксуватимуть на відео, повідомили в поліції.

Через запровадження в Україні нових правил пасажирських перевезень, які почнуть діяти з 21 жовтня, поліція перевірятиме автобуси, що в'їжджають до Одеси, на двох контрольно-пропускних пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Олександр Гостіщев.

"У нас для міжобласних перевезень є два пости на в'їзді до Одеси – пост "Центроліт" і пост "Дачне", де проходитиме контроль транспорт, що прямує в бік Одеси. Аналогічно – з Одеси", – заявив Гостіщев.

Він стверджує, що правоохоронці знають, як перевірити справжність документів про вакцинацію людей. Наприклад, за його словами, на планшетах поліцейських встановлено програмне забезпечення для того, щоб перевіряти коди міжнародних сертифікатів, що підтверджують вакцинацію пасажирів та водіїв.

Читайте такожВ одному з міст України заборонили проїзд у транспорті невакцинованим особам – там виник колапсТакож він підкреслив, що відповідальність за нещеплених пасажирів та інші порушення несе перевізник.

Гостіщев додав, що в регіоні для контролю відповідного транспорту створять мобільні групи. Також вестиметься відеофіксація дій правоохоронців на випадок виникнення спірних ситуацій.

Крім того, поліцейські на предмет дотримання карантинних заходів перевірятимуть торгові центри та інше.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака та пасажирів одного з цих документів:

Документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

Міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, що підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "Дія";

Негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

У МОЗ пояснили, що нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автотранспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Нові правила перевезень пасажирів не стосуватимуться неповнолітніх, оскільки для них поки не передбачена можливість оформлення COVID-сертифіката та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

Автор: Лариса Козова