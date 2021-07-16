За словами секретаря РНБО, наразі 38-40% українців мають імунітет до COVID-19, але це не привід нехтувати безпекою.

Ситуація з карантином в Україні може змінитися. Найближчим часом Кабінет міністрів України за дорученням Ради нацбезпеки та оборони запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

Він нагадав, що наразі світом ширяться нові штами коронавірусу “Дельта” та “Лямбда”. “На сьогоднішній день виникає занепокоєння щодо розповсюдження їх на території нашої країни”, - зазначив Данілов.

За його словами, сьогодні на засіданні РНБО з цього приводу заслухали міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. “І найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО прийме додаткові заходи реагування на цю загрозу”, - сказав Данілов.

Читайте такожВ Україні наступного тижня стартує п’ятий етап вакцинації від COVID-19 для всіх охочихВін додав, що наразі, за попередніми дослідженнями, 33% українців мають імунітет до COVID-19.

“Крім того, якщо ми з вами рахуємо те, що стосується вакцинованих осіб, то ми вважаємо, що 38-40% осіб в нашій країні вже є з імунітетом, але це не привід не дотримуватися обмежувальних заходів”, - наголосив Данілов.

Водночас він не уточнив, які саме додаткові заходи запроваджуватиме Кабмін, а лише зауважив, що про це має повідомити Ляшко.

Раніше УНІАН повідомляв, що у МОЗ розповіли, чи зобов'яжуть українців щепитися від COVID-19.

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Автор: Антоніна Доломанжи