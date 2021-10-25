За добу жертвами COVID-19 стали 330 осіб.

В Україні минулої доби, у неділю, 24 жовтня, було виявлено 14 тисяч 634 випадки інфікування COVID-19, зокрема, захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники, а загальна кількість смертей з початку пандемії перетнула психологічну позначку у 64 тисячі осіб.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

З коронавірусною хворобою 25 жовтня були госпіталізовані 3 тис. 912 осіб, померли – 330, одужали – 4 тис. 598 осіб. Було зроблено 68 тис. 569 тестів.

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Харківській (1 тис. 687), Одеській (1 тис. 262), Дніпропетровській (1 тис. 065), Житомирській (1 тис. 042) і Запорізькій (1 тис. 037) областях.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року.

Нагадаємо, 23 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 20 791 особи, зокрема, захворіли 1 533 дитини та 237 медиків. За добу були госпіталізовані 5 924 особи, одужав 6 081 пацієнт, а померли 386 інфікованих.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 784 тис. 039 осіб, одужали – 2 млн 380 тис. 374 особи, померли – 64 тис. 202. Зроблено 14 млн 021 тис. 250 ПЛР-тестів.

Вакцинація в Україні від коронавірусу – свіжа статистика

Вакцинація від коронавірусу розпочалася 24 лютого. Минулого тижня зроблено понад 1,5 млн щеплень від COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Вчора проти COVID-19 було вакциновано 101 тис. 331 людину. Одну дозу отримали 75 тис. 240 людей, повністю імунізовані 26 тис. 091 особа.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 965 тис. 692 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 989 тис. 668 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Вікторія Токарєва