За даними журналістів, влада Китаю повідомила Україні, що заблокує поставку 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Китай погрожував затримкою поставки вакцин від коронавірусу CoronaVac, призначених для України, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела серед дипломатів в структурах ООН.

Зазначається, що під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві 22 червня Україна разом із понад 40 країнами приєдналася до заяви Канади із вимогою негайно надати доступ незалежним спостерігачам до провінції Сіньцзян

Читайте такожВ Україні центри масової вакцинації проти COVID-19 відкрилися в усіх регіонах

Документ закликає Китай дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів до провінції Сіньцзян: правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю щодо уйгурів та інших мешканців регіону.

Однак вже у четвер 24 червня Україна відкликала свій підпис під цією заявою. За даними видання, це сталося після попередження з боку китайської влади про те, що вони заблокують заплановану поставку близько півмільйона доз вакцин проти COVID-19 в Україну, якщо це не буде зроблено.

В українському уряді цю інформацію поки не коментували, так само як і Міністерство закордонних справ Китаю.

Китайська вакцина для України

Україна погодилася закупити 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac у китайської компанії Sinovac Biotech і на початку травня й вже отримала 1,2 мільйона доз.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора