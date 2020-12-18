Україна очікує перші вакцини коронавірусної хвороби від COVID-19 в лютому, у березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини для 4 млн українців у рамках ініціативи COVAX.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті.
За його словами, перші вакцини очікуються вже в лютому і для цього ведуться перемовини безпосередньо з виробниками вакцин і з керівництвом країн, де такі вакцини будуть вироблятися або вже законтрактовані.
"У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини для 4 млн українців у рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцини закладені в держбюджет", - додав Шмигаль.
План вакцинації від коронавірусу в Україні
Сьогодні, 18 грудня, Шмигаль інформував, що національний план вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 буде затверджено наступного тижня.
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