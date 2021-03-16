Однак, не всі антисептики однаково корисні. При покупці нового засобу слід бути уважним і прискіпливо вивчати склад.

Офіційна статистика свідчить, що пандемія коронавірусу не думає відступати, а навпаки - вірус мутує і вражає все більше людей. Тому відмовлятися від носіння масок і використання санітайзера поки що рано.

Про це заявив доктор медичних наук Борис Менделевич, пише Zdorovia.

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендації

На його думку, запобіжні заходи слід застосовувати і сьогодні: носити маски, уникати скупчення людей і регулярно обробляти руки антисептиками. Між тим, багато хто перестав користуватися санітайзером, залишивши лише одну можливість убезпечити себе - носіння маски. А саме руки є основним джерелом зараження. Ними ми торкаємося до різних предметів на роботі, в транспорті, вітаємося і робимо масу інших рухів.

"Якщо людина часто миє руки або обробляє їх антисептиком, ризик зараження тієї чи іншої інфекцією знижується", - пояснив Борис Менделевич.

Однак, не всі антисептики однаково корисні. При покупці нового засобу слід бути уважним і прискіпливо вивчати склад.

На думку лікаря, найкращий санітайзер - зроблений на основі медичного спирту. Їм можна користуватися як завгодно часто, не боячись підчепити заразу. Єдиний недолік такого засобу - він занадто сильно сушить шкіру. Тому доведеться зробити своєю щоденної вечірньою звичкою змащувати руки живильним кремом.

Щоб зменшити негативні наслідки, можна вибирати антисептики, до складу яких входять і речовини, що захищають шкіру від негативного впливу спирту.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко