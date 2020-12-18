Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в Деснянському районі - 196 випадків.

У Києві за добу виявили 1658 хворих на коронавірус. Померли 17 людей. Усього за період пандемії в столиці 1679 летальних випадків від вірусу.

Читайте такожШмигаль заявив, що Україна перебуває на "плато" захворюваності на коронавірусПро це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 98 330", - зазначив мер.

Захворіли:

895 жінок віком від 18 до 92 років

657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв

53 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 53 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

66 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці", - повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в Деснянському районі - 196 випадків.

"В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус. Із них 20 дітей. 1071 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1361 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - повідомив міський голова.

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Автор: Ірина Погоріла