Станом на березень в Україні зафіксовано 1,2 тисячі осіб, які повторно захворіли COVID-19.

Інтервал між першим та повторним інфікуваннями коронавірусом переважно становить 3-5 місяців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ Роман Родина повідомив на прес-конференції в Києві, яка проходила в онлайн-режимі.

«Центр громадського здоров’я робив кілька запитів на обласні лабораторні центри, які ведуть статистику по COVID-19. Останній такий запит був зроблений близько місяця тому. Питання сформульоване таким чином: яка кількість пацієнтів захворіла повторно? Під повторним випадком ми розуміємо, що людина одужала, і в електронну систему епіднагляду вона була введена як одужавша, і після цього в неї ще раз був виявлений COVID-19. Станом на місяць тому таких випадків було трохи більше 1,2 тис.», - повідомив він.

Також Родина зауважив, що період між першим та другим захворюваннями переважно становив 3-5 місяців. Водночас були зафіксовані поодинокі повторні випадки інфікування з інтервалом у півтора місяці.

Коронавірус в Україні

В Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.

За весь час пандемії в країні на коронавірус захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли - 40 тис.

Сьогодні, 19 квітня, гендиректор ЦГЗ Родина заявив, що третя хвиля епідемії COVID-19 в Україні йде на спад.

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Автор: Костянтин Гончаров