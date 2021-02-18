У Програмі медичних гарантій передбачено продовження лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою за пакетом медичних послуг стаціонарного лікування до закінчення карантину та ще місяць після нього.

Програмою медичних гарантій на лікування пацієнтів з COVID-19 передбачено близько 10 млрд грн.

Читайте такожВакцинацію та стаціонарне лікування хворих на COVID-19 у 2021 році фінансуватиме державаЯк передає кореспондент УНІАН, про це заступниця керівника Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських НСЗУ Анна Фенчак повідомила на брифінгу в Києві.

«Останніми днями ми спостерігаємо, що в західних областях збільшується кількість звернень до сімейних лікарів у зв’язку із симптомами ГРВІ, так само і кількість пацієнтів, які госпіталізуються в заклади охорони здоров’я», - зауважила вона.

За словами Фенчак, у Програмі медичних гарантій на 2021 рік передбачено продовження лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою за пакетом медичних послуг стаціонарного лікування до закінчення карантину та ще місяць після нього.

Потім НСЗУ запропонує оплату закладам, які будуть готові лікувати хворих на COVID-19 за окремим пакетом медичних послуг, це будуть медичні заклади, визначені в регіонах обласними департаментами охорони здоров’я.

«Щодо коштів, які передбачені на лікування коронавірусної хвороби, – то наразі це близько 10 млрд грн. Ми весь час моніторимо ситуацію з COVID-19 і оцінюємо, чи вистачить цих коштів», - додала Фенчак.

Коронавірус в Україні

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 6 тис. 237 осіб. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 287 тис. 141 особа, одужали – 1 млн 134 тис. 120 осіб, померли - 24 тис. 852, проведено ПЛР-тестувань – 6 млн 625 тис. 529.

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Автор: Костянтин Гончаров