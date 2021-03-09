Мендель перехворіла на коронавірус на новорічні свята.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель взимку перехворіла на коронавірус. Недуга застала речницю глави держави напередодні Нового року-2021, який вона зустрічала сама.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Мендель зізналася, що її заразила людина, в якої перебіг хвороби був значно тяжчий, аніж у неї. Речниця президента уточнила, що у неї коронавірус минув у середній формі, лікувалася вона вдома. За словами Мендель, у неї під час захворювання не було "таких звичайних симптомів", зокрема, через коронавірус вона втратила запах і схудла.

"Середньо було, але набагато важче, ніж у людини, яка мене заразила. До ШВЛ не доходило. Я дізналася про це на п'ятий день, але на ізоляцію я пішла раніше, тому що вже хворіла. У лікарні я не лежала, але це підняло мою хроніку, в мене не було таких звичайних симптомів. Але запах я втратила, трошки у вазі втратила", – розповіла Мендель.

Після хвороби тест на антитіла вона не здавала ще, але каже, що хоче це зробити.

Нагадаємо, торік у листопаді прес-секретар президента України Юлія Мендель спростувала чутки про своє інфікування COVID-19.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак у листопаді 2020 року отримали позитивні результати тестів на COVID-19 і перебували в ізольованих палатах лікарні "Феофанія". Про своє одужання і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак повідомили вже 23 листопада 2020 року.

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Автор: УНІАН