Кількість інфікованих COVID-19 в Україні перевищила 430 тисяч осіб, а у світі - понад 48 млн.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня стрімко зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням COVID-19 - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 5 листопада у світі коронавірусом заразилися вже понад 48 млн осіб.

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За добу зафіксували рекордну кількість нових інфікованих коронавірусом - 685,295 тисяч осіб. Також антирекорд встановлено і за кількістю померлих внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, - 11,467 тисяч.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

За останніми даними МОЗ, в Україні захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, летальних випадків - 7 924. За минулу добу зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

COVID-19 у Києві: свіжі дані

У Києві за добу виявили 983 нових хворих на COVID-19. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Коронавірус: важливо знати кожному

Карантин в Україні: що варто знати

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини станом на 5 листопада

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Автор: Вікторія Гордієнко