Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня стрімко зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням COVID-19 - читайте нижче.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 5 листопада у світі коронавірусом заразилися вже понад 48 млн осіб.
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За добу зафіксували рекордну кількість нових інфікованих коронавірусом - 685,295 тисяч осіб. Також антирекорд встановлено і за кількістю померлих внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, - 11,467 тисяч.
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
За останніми даними МОЗ, в Україні захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, летальних випадків - 7 924. За минулу добу зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
COVID-19 у Києві: свіжі дані
У Києві за добу виявили 983 нових хворих на COVID-19. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
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Карантин в Україні: що варто знати
Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Коронавірус в Україні та світі: важливі новини станом на 5 листопада
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