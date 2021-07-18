За минулу добу коронавірус забрав життя восьми людей.

За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у своєму Telagram-каналі повідомляє МОЗ України.

Читайте такожУ МОЗ розказали, чи можна вживати алкоголь після COVID-вакцинації та мочити місце уколу (інфографіка)За минулу добу госпіталізували 382 людей, померли восьмеро, одужала 241 особа. За добу проведено 13 тисяч 429 ПЛР-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 244 тис. 495 людей, одужали – 2 млн 181 тис. 198, померли - 53 тисячі 726.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

Коронавірус в Україні 18 липня: свіжа статистика

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 млн доз вакцин від COVID-19.

З наступного тижня почнеться п’ятий етап кампанії з вакцинації від COVID-19, коли щеплюватимуть всіх охочих від 18 років.

17 липня з'явилась інформація, що під час п'ятої хвилі вакцинації від COVID-19 дозволять щепити дітей.

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Автор: Ольга Робейко