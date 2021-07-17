МОЗ вже затвердило алгоритм, за яким вакцина виробництва Pfizer буде використовуватися для дітей. Робити щеплення дітей будуть за рекомендацією лікарів.

В Україні під час п'ятої хвилі вакцинації від COVID-19 дозволять щепити дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час національного діалогу про вакцинацію від коронавірусної хвороби "Між хвилями" повідомив керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка.

"Так, буде дозволятися дітям, але потрібно буде дивитися по нашим рекомендаціям, по рекомендаціям технічної групи експертів з імунопрофілактики, яким саме дітям в першу чергу треба буде надавати перевагу… Якщо ми говоримо про дітей від 12 до 16 років, то ми знаймо, що це Pfizer", - сказав він.

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Також Заїка повідомив, що МОЗ вже затвердило алгоритм, за яким буде використовуватися вакцина Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech для дітей.

"Ми вже ухвалили за основу алгоритм, як ми будемо використовувати вакцину Pfizer серед дітей віком від 12 років. Ми знаємо, що від 9 липня затверджена вже оновлена інструкція, Pfizer можна буде використовувати по двохдозній схемі для дітей віком від 12 років, але є певні умови, за яких це можна робити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Україні стартував четвертий етап вакцинації від COVID-19, під час якого щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнених, персонал пенітенціарних закладів та слідчих ізоляторів.

На п’ятому етапі вакцинуватимуть інших людей, які не входять до пріоритетних груп.

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Автор: Дмитро Шварц