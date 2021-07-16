Сьогодні варто спробувати всі без винятку варіанти масштабування вакцинації. Ситуація вимагає екстраординарних дій та рішень.

В Україні наступного тижня почнеться п’ятий етап кампанії з вакцинації від COVID-19, коли щеплюватимуть всіх охочих від 18 років.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") у Facebook.

Він зауважив, що в Україні поступово збільшуються темпи вакцинації. За минулу добу встановлено черговий рекорд – щеплено від коронавірусу 117 тис. людей. Як і обіцяв міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, у липні кількість вакцинацій вийшла на майже 120 тис. щодня.

"Наступного тижня стартує п’ятий етап вакцинальної кампанії, коли щепити почнуть усіх бажаючих від 18 років. Найближчим часом, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, очікується постачання значних обсягів вакцин до України – 8 млн доз до кінця липня. Це дає надію на масштабування кампанії з вакцинації", - зауважив депутат.

Читайте такожДо кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19 - Шмигаль

На переконання Радуцького, потенціал створеної за останній час мережі (500 мобільних бригад, 1200 пунктів вакцинації та понад 200 Центрів вакцинації) доволі високий, питання лише у бажанні українців.

Він відзначив, що на перших етапах щеплення проходять найбільш мотивовані люди, які навіть готові їхати за вакциною до іншого міста. Тепер нашим лікарям доведеться працювати і з інертною частиною суспільства. Тому процедуру щеплення потрібно зробити максимально доступною та зручною.

"У більшості великих міст працюють Центри вакцинації. У невеликих населених пунктах відкривати такі центри не завжди доречно. На даний час Центр громадського здоров’я вивчає питання, чи доцільно проводити щеплення від "ковіду" в аптеках. Майже у кожному селі є аптека, і усі мешканці знають, де вона знаходиться. Якщо в аптечному пункті є необхідні умови (ширма, стіл, підключення до електромережі), то теоретично мобільна бригада (лікар та медсестра) можуть проводити щеплення і там", - додав парламентарій.

За його словами, досвід країн ЄС показує, що вакцинація в аптеках дозволяє розширити кампанію з вакцинації, "достукатись" до значно більшого кола людей, особливо це стосується провінції.

Втім, пропозиція ще проходить стадію обговорення. Найближчими тижнями МОЗ визначиться, наскільки ефективним може бути залучення аптечної мережі до вакцинальної кампанії в реаліях нашої країни.

На думку Радуцького, сьогодні варто спробувати всі без винятку варіанти масштабування вакцинації. Ситуація вимагає екстраординарних дій та рішень, переконаний він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: деталі

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 млн доз вакцин від COVID-19.

Станом на 16 липня загалом проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень. Загалом щеплено 2 млн 539 тис. 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 млн 539 тис. 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 360 тис. 256.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров