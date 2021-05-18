Найбільше нових заражень у Донецькій та Рівненській областях. У Києві - плюс 425 інфікованих за минулу добу.

В Україні за минулу добу, 17 травня, виявили 4 095 нових випадків COVID-19 - серед них 235 дітей та 162 медпрацівники. Також 17 751 пацієнт одужав, а 285 — померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 999 людей.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищила число хворих. Така динаміка спостерігається останні три тижні.

Найбільше нових випадків виявили у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 160 095 випадків коронавірусу, з них 1 882 344 людини одужали та 48 469 померли від ускладнень. Активними хворими лишаються 229 282 українця.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за минулу добу зробили 61 110 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 30 693, методом ІФА — 13 378. Також зробили 17 039 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні здійснили понад 9,8 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 17 232 мешканців України. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Найбільше щеплень за добу провели у:

м. Київ – 1 963 щеплення;

Донецька область – 1 072 щеплення;

Львівська область – 1 091 щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 948 332 українцям. Лише 27 454 з них отримали 2 дози препарату, тобто повністю закінчили вакцинацію.

Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко