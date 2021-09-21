За поточних темпів щеплення від коронавірусу наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця 2021 року.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що кожен п’ятий дорослий в Україні вже вакцинований від COVID-19 принаймні однією дозою. У Києві ситуація дещо краще - в столиці отримав щеплення кожен третій дорослий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"На цьому тижні вже можемо констатувати, що кожен п’ятий дорослий в Україні вже вакцинований від COVID-19 принаймні однією дозою… У Києві - кожен третій дорослий", - зазначив він.

За даними KSE, наразі, окрім Києва, найвищий рівень вакцинації спостерігається у Полтавській та Київській областях, де першою дозою щепили по 27% населення, а повний курс вакцинації пройшли 21% та 23% відповідно.

Ганиченко розповів, що темпи вакцинації в Україні за останній тиждень знизилися на 19%, а середня кількість щеплень на добу наразі становить 107 тис., тоді як минулого тижня становила 132 тис.

Читайте такожЕксперти не очікують на повернення України до "зеленої" зони в цьому роціВодночас Україна нарощує темпи щеплення першою дозою, які зросли на 22% за тиждень, а відтак наступного тижня очікується відновлення зростання загальних темпів вакцинації.

За розрахунками KSE, щоб вийти на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року, в Україні необхідно кожного дня робити приблизно по 320 тис. щеплень, починаючи відсьогодні.

За поточних темпів щеплення проти COVID-19 наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця 2021 року.

Ганиченко нагадав, що, за даними Міністерства охорони здоров’я, понад 98% госпіталізованих хворих на COVID-19 не були щеплені, тож у KSE закликали українців вакцинуватися будь-якою наявною в Україні вакциною.

Раніше УНІАН вже повідомляв про вакцинацію депутатів Верховної Ради. Виявилось, що у парламенті отримали щеплення від коронавірусу менш як 50% політиків.

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Автор: Антоніна Доломанжи