Голова комітету ВР з питань здоров’я звертатиметься до голови парламенту щодо необхідності запровадження тестування що два дні для депутатів, які не вакциновані.

У парламенті менш як 50% народних депутатів вакциновані.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що звертатиметься до голови ВРУ щодо необхідності запровадження тестування що два дні для депутатів, які не вакциновані.

"Я буду вимагати від спікера, щоб він це запровадив", - наголосив голова комітету.

При цьому додав, що не йдеться про порушення законодавства, оскільки йдеться про необхідність виконання закону про інфекційну безпеку. "Друге – в нас держава вклала великі гроші для того, щоб вакцинувалися люди безкоштовно, і якщо людина не має медичних протипоказань і не вакцинується, то має за власний рахунок проходити тест. Це світова практика … і там це нормальна історія – ніхто не забирає нічию свободу. Я вважаю, що спікер має це підтримати, бо навіть спікер, нажаль, у нас не вакцинувався і зараз хворіє на COVID -19", - зазначив він.

Радуцький додав, що ні парламент, ні уряд, ні місцева влада не може вимагати від людей вакцинування, якщо сама це не виконує. Він також наголосив, що в парламенті депутати не виконують вимог щодо носіння масок.

За його словами, "в залі навіть після заклику першого віце-спікера 60% депутатів маски не надягають".

Радуцький наголосив, що якщо спікер своїм розпорядженням не ухвалить рішення про необхідність тестування, то він разом з колегами по парламенту реєструватиме проект постанови, щоб ухвалити це у вигляді постанови.

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Як повідомляв УНІАН, за вчора в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більше ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. Одну дозу отримали 62 909 осіб, повністю імунізовані - 45 827 осіб. З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 198 661 осіб.

Автор: Надя Пришляк