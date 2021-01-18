Головний санлікар наголосив, аби не нашкодити своєму організму, не треба забувати про фізичну дистанцію та уникати скупчення біля ополонок, бо коронавірус «вихідний» на свято не брав.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошує, що одноразове купання у крижаній воді на Водохреща не може загартувати і зміцнити організм, оскільки загартовуватися потрібно систематично, щоденно контактуючи з холодною водою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Більшість людей очікують, що купання у крижаній воді на Водохреща зробить їх здоровішими. Як лікар можу сказати лише за медичну сторону питання. Чи можна? Якщо ви все-таки вирішили пірнати в ополонку, то насамперед робіть це лише у тому разі, якщо ви повністю здорові! Існують хвороби, при яких купатись в крижаній воді категорично заборонено», - зазначив він.

Ляшко підкреслив, що одноразове купання у крижаній воді не може загартувати і зміцнити організм. Холодна вода може бути корисною лише, якщо загартовуватися систематично, щоденно контактуючи з холодною водою.

За словами головного санлікаря, для того, щоб не нашкодити своєму організму на Водохреща, не треба забувати про фізичну дистанцію та уникати скупчення біля ополонок.

«Коронавірус «вихідний» на свято не брав, а також: купайтеся лише в спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном; енергійна розминка - обов’язкова умова перед зануренням у воду; занурюйтесь у воду поступово. Якщо ви одразу пірнете з головою - це може призвести до різкого охолодження організму! Залишайтеся у воді не довше 3–5 сек. Людям, які практикують загартування водою роками, не варто перебувати в ополонці довше 1,5–2 хв», - зауважив Ляшко.

При цьому він закликав пам’ятати, що куріння та алкоголь не зігрівають.

«Вживання алкоголю створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати! Пам’ятайте, традиції традиціями, але головне не нашкодити своєму здоров’ю. Загартовуйте організм кожного дня, а не раз на рік! Будьте здорові!», - резюмував головний санлікар.

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Автор: Костянтин Гончаров