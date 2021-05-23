Очікувати зниження кількості захворювань в нашій країні не варто, незважаючи на настання літнього сезону і шкільних канікул, каже медик.

У країнах з низьким рівнем вакцинації населення пандемія COVID-19 не буде йти на спад. Україна - серед них.

Про це розповів в інтерв'ю "Обозревателю" лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль.

Читайте такожВ Україні підтвердили ще понад 4 тисячі випадків COVID-19: лідирує ДніпропетровськЗа словами медика, істотно вплинути на епідеміологічну ситуацію може тільки вакцинація.

"Що стосується сезонного фактора, то він, звичайно, теж має значення, але основа – все-таки вакцинування. Тимчасовий спад може бути пов'язаний з канікулами. У школах не буде передачі вірусу. Але з урахуванням того, що темпи вакцинації в Україні вкрай низькі, можна очікувати подальшого зростання захворюваності", – заявив Бриль.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Зараз щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і вакциною AstraZeneca-SKBio виробленою в Південній Кореї.

Представників МОЗ України постійно критикують через низькі темпи вакцинації.

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Автор: Ольга Робейко