Медик додала, що люди з великою кількістю хронічних захворювань в першу чергу ризикують важко захворіти і померти від наслідків коронавірусної інфекції.

Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко наголосила, що вакцинована від коронавірусу людина має менше шансів важкого перебігу інфікування, ніж ті, хто не отримав щеплення. За словами медика, особливо необхідна вакцинація літнім людям і хронічні захворювання не є протипоказанням.

Як повідомила Чумаченко в коментарі РБК-України, якщо вірус потрапляє в організм вакцинованої людини, то його зустрічає підготовлена імунна система - вона направляє на нього весь арсенал захисних функцій.

"Цей вірус в результаті знищується", - додала вона.

"Особливо необхідна вакцинація літнім людям. У них, як правило, є не одне хронічне захворювання. Цей набір хронічних захворювань не є протипоказанням до вакцинації, а навпаки - це показання негайно зробити щеплення", - наголосила Чумаченко.

Медик додала, що люди з великою кількістю хронічних захворювань в першу чергу ризикують важко захворіти і померти від наслідків коронавірусної інфекції.

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"Не менш важливо, щоб вакцинувалися дорослі, у яких є діти", - сказала епідеміолог, додавши, що зробивши щеплення дорослі можуть захистити дітей від коронавірусу, особливо на тлі поширення варіанту "Дельта".

Раніше, стало відомо, що у відділеннях національної поштової компанії "Укрпошта" запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації громадян від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко