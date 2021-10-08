Раніше перші щеплення вже почали робити в відділеннях "Укрпошти" в Київській і Чернівецькій областях.

У відділеннях національної поштової компанії "Укрпошта" запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації громадян від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Вакцинуватися можуть всі охочі - для цього потрібно просто зайти у відділення "Укрпошти", де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення в режимі реального часу. Вакцинація відбувається в рамках п'ятого етапу щеплення проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни зможуть вакцинуватися як в міських відділеннях "Укрпошти", так і в селах, де немає лікарень.

Попередньо мобільні бригади будуть працювати у поштових відділеннях 8 та 9 жовтня. Про подальшу роботу пунктів буде повідомлено додатково.

На запитання УНІАН щодо асортименту вакцин в компанії відповіли, що мобільні бригади вакцинуватимуть громадян тими препаратами, які наявні в тому чи іншому регіоні.

"Це може бути Pfizer, CoviShield чи Moderna - в залежності від того, які вакцини, придбані за держкошти, будуть доступні в конкретному регіоні України", - зазначили в "Укрпошті".

Сьогодні, зокрема, вакцинація від коронавірусу почалася у відділеннях Укрпошти на Полтавщині.

"Максимально полегшуємо та наближаємо вакцинацію до людей, які найбільше вразливі до коронавірусу. Відучора запустили пункти вакцинації у 32 відділеннях "Укрпошти" на всій території області. В них уже отримали щеплення 830 людей літнього віку! У міських відділеннях медичні бригади працюють із 8:00 до 17:00, у малих селах графік може змінюватися. Адреси відділень, де розгорнуті тимчасові щеплення, можна дізнатися у ваших центрах ПМСД. У відділеннях "Укрпошти" вакцинуватимуть не тільки людей літнього віку, а й усіх охочих", - повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, як писав УНІАН, у Київській та Чернівецькій областях українці уже отримали змогу COVID-вакцинації просто у відділеннях Укрпошти.

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Вакцинація в Україні: що відомо

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

В Україні двома дозами вакцинували від коронавірусу понад 6 млн осіб. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, від початку кампанії з вакцинації щепили 7 млн 421 тис. 452 особи, з них отримали дві дози - 6 млн 008 тис. 605. Проведено усього 13 млн 430 тис. 055 щеплень.

7 жовтня вакцинували 127 тис. 685 осіб, з них отримали першу дозу 61 тис. 250, другу - 66 тис. 435. Щеплення проводилось 936 мобільними бригадами з імунізації, 3 тис. 050 пунктами щеплення та 355 центрами вакцинації населення.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Ганна Нагорна