Регулярне вживання продуктів з кисломолочними бактеріями є відмінним способом профілактики запорів, впевнений Комаровський.

Популярний український лікар Євген Комаровський вважає, що регулярне вживання кисломолочних продуктів може тренувати імунну систему в розпал епідемії коронавірусу.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Людський організм містить в собі величезну кількість бактерій, які формують в кишечнику правильну флору. Регулярне вживання продуктів з кисломолочними бактеріями є відмінним способом профілактики запорів. Крім того, молоко є відмінним джерелом кальцію, вважає Комаровський.

На думку медика, найвища чистота є однією з ключових проблем сучасності. Саме вона не дає дитячому організму шансу на нормальний розвиток.

"Відразу після народження дитина потрапляє в стерильне середовище. Зараз під впливом дезінфекторів і хлору дитина знаходиться в практично такому ж середовищі. Імунна система, яка щодня повинна зустрічатися з мільярдами бактерій, зустрічається тільки з мільйонами, недопрацьовує", - зазначив Комаровський.

У зв'язку з цим непідготовлена імунна система дитини реагує на будь-які бактерії і віруси, провокуючи у дитини серйозні алергії. На думку медика, саме за допомогою кисломолочних продуктів дитина може отримати відсутні в організмі мікроелементи.

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Автор: УНІАН