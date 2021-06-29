Донька 62-річного Володимира Литвіняка декілька разів вже прощалася з татом.

62-річний Володимир Литвіняк з Івано-Франківської області пережив інсульт та коронавірус з 95% ураженням легень.

Його історію розповідає RAI Media group.

Чоловік три місяці боровся з коронавірусом, 48 днів він провів у реанімації, 37 з них на апараті ШВЛ. Медики давали йому лише 1% на життя.

З ним уже кілька разів прощалася донька Наталія, яка тепер впевнена, що сталося диво. А лікарі кажуть, що він – рекордсмен.

"Він поступив до нас у вкрай важкому стані, самостійно він дихати не міг, був під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. На ньому він перебував 37 днів. Самостійного ефективного дихання не було", - розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Юрій Манівчук.

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До COVID-19 додалися ускладнення. У Володимира просто у реанімації стався інсульт. Зараз чоловік наново вчиться ходити та говорити.

"Стан хворого в динаміці з покращенням, він вже не кисневозалежний, вдома періодично перебуває на оксигенотерапії, але сатурацію отримує. Його чекає довгий реабілітаційний період", - зазначив лікар.

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Автор: Денис Прядко