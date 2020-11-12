За даними слідства, лікар-анестезіолог ввів в організм пацієнтки несумісні препарати. Аби приховати цей факт, лікарі за змовою підробили медичну документацію.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

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"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та надалі смерті жінки", - йдеться в повідомленні.

Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків двоє інших медпрацівників –лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки.

Лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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Автор: Юлія Петриченко