Лікарям націнституту раку в Києві повідомили про підозру через смерть пацієнтки  / Фото УНІАН

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом лікарям Національного інституту раку МОЗ України.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

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"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я та надалі смерті жінки", - йдеться в повідомленні.

Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків двоє інших медпрацівників –лікуючий лікар пацієнтки та лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки.

Лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому повідомлено про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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Автор: Юлія Петриченко